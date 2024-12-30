Украина вернула домой 189 пленных

В понедельник, 30 декабря, состоялся масштабный обмен пленными. Из российского плена домой удалось вернуть 189 украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Стоит отметить, что этот обмен стал 59-м с начала полномасштабного российского вторжения.

Смотрите также Митрополит УПЦ МП получил от СБУ подозрение в оправдании агрессии

Украина и Россия провели обмен пленными

Президент Украины сообщил, что из неволи вернулись защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного и разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты и офицеры.

По словам Зеленского, из плена вернулись нацгвардейцы, в том числе азовцы, пограничники, представители теробороны, воины Военно-морских и Вооруженных Сил, а также двое гражданских, захваченных в Мариуполе.

Возвращение наших людей из российского плена – это всегда хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой,

– написал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую.

Это наша цель. Мы никого не забываем,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность команде, "которая делает все, чтобы наши люди возвращались", а также партнерам Украины, которые помогают в этом, в частности ОАЭ.

Обмен пленными также прокомментировали в Координационном штабе. Там сообщили, что многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники также имеют обостренные хронические заболевания, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

Освободить из российского плена удалось:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – из теробороны);

43 – военнослужащие Нацгвардии Украины;

33 – военнослужащие Государственной пограничной службы;

24 – военнослужащие Военно-морских сил.

За время полномасштабной войны Коордштабу по поручению президента Украины удалось освободить из российской неволи уже 3956 человек. В частности, в этом году удалось освободить 1358 украинцев – как военных, так и гражданских. Также были освобождены украинские военнослужащие, получившие в России так называемые приговоры.