Среди освобожденных – дочь военнослужащей: Украина вернула из оккупации еще 5 детей

В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть домой пятерых украинских детей. Долгое время они находились под российской оккупацией.

В Украине продолжают работать над тем, чтобы вернуть каждого ребенка домой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарью Заривну.

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Что известно об освобожденных из оккупации детей

Заривная говорит, что возвращены дети в возрасте от 1,5 до 18 лет. В частности, домой вернулся 8-летний мальчик, который, несмотря на запрет россиян, все время тайно учился в украинской онлайн-школе.

Среди возвращенных есть и 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена. Пока ее мать была в неволе, семья была вынуждена скрывать намерения о выезде, чтобы не навредить женщине.

Кроме этого, лично обратился за помощью 17-летний юноша, имея твердую проукраинскую позицию. Свое совершеннолетие он встретил уже дома.

Каждое возвращение – это сложная операция, которая требует координации многих усилий. Особая благодарность команде Офиса Омбудсмана за организацию спасательной миссии и безопасное возвращение наших детей из оккупации,

– отмечает Дарья Заривная.

Заметим, что это уже не первая удачная операция по возвращению детей, которые находились на временно оккупированных территориях. В частности, в марте 2024 года Украине удалось вернуть еще 5 детей, самой младшей из них было всего 2 года.