Украина вернула из российского плена 36 человек: среди освобожденных – защитники Азовстали
В Украину вернулись из российского плена 35 военных и один гражданский. Среди освобожденных есть защитники Азовстали.
О том, что удалось провести очередной обмен пленными, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Среди освобожденных – парни, защищавшие Мариуполь, были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения,
– сообщил Андрей Ермак.
В общем, удалось освободить:
- 22 нацгвардейцев,
- 8 пограничников,
- 4 бойца ВМС,
- одного парня из ВСУ.
Что известно о состоянии освобожденных
В Офисе Президента уточнили, что у освобождённого гражданского, к сожалению, была ампутирована нога.
Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они,
– добавил руководитель ОП.
Домой из российского плена вернулись 36 украинцев: видео
К слову, в РосСМИ тоже сообщили, что из плена вернулись 35 российских военных.
Возвращение защитников из российского плена
- Вчера, 22 ноября, Украина вернула домой тела 33 погибших на войне воинов.
- Предыдущий обмен пленными провели 19 ноября – удалось вернуть домой троих морских пехотинцев.
- На саммите G20 Владимир Зеленский предложил провести обмен пленными "всех на всех".
- 11 ноября удалось вернуть из плена 45 украинских военных ВСУ.
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