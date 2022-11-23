Украина вернула из российского плена 36 человек: среди освобожденных – защитники Азовстали

В Украину вернулись из российского плена 35 военных и один гражданский. Среди освобожденных есть защитники Азовстали.

О том, что удалось провести очередной обмен пленными, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Среди освобожденных – парни, защищавшие Мариуполь, были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения,

– сообщил Андрей Ермак.

В общем, удалось освободить:

22 нацгвардейцев,

8 пограничников,

4 бойца ВМС,

одного парня из ВСУ.

Что известно о состоянии освобожденных

В Офисе Президента уточнили, что у освобождённого гражданского, к сожалению, была ампутирована нога.

Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть бигборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они,

– добавил руководитель ОП.

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К слову, в РосСМИ тоже сообщили, что из плена вернулись 35 российских военных.

Возвращение защитников из российского плена

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В конце октября в Минобороны сообщили, что Украина с начала полномасштабного вторжения провела 28 обменов, в ходе которых освобождено около 1 тысячи человек.