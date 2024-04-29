"Подготовка к чему-то большему": чем важен контроль над островом Нестрига на Херсонщине

Силы обороны вернули контроль над островом Нестрига. Иногда враг пытался заходить на остров и оттуда перебираться на правобережье Херсонщины с целью проведения диверсионных действий против украинских подразделений.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что теперь возможностей проникать на правый берег Херсонской области у россиян будет меньше.

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Плацдарм надежды

Мусиенко вспомнил, что Россия создала Днепровскую флотилию. Ее лодки и катера действуют по реке Днепр, в частности, переброшены в Голую Пристань оккупированной части Херсонщины.

Два месяца назад российские оккупанты уже пробовали сплавиться на судах и таким образом заходить в тыл украинской группировки, например, в Крынках.

Надеюсь, что (получится расширить плацдарм в Крынках – 24 Канал). Это плацдарм надежды, его так надо называть. Наши Силы делают все, чтобы контролировать, не дать врагу занять там позиции. А значит, я думаю, это не просто так. Это может быть подготовка к чему-то большему,

– предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Поэтому для противодействия российским флотилиям, диверсионным группам и спецназовцам важно держать под контролем остров Нестрига.

Где расположен остров Нестрига: смотрите на карте

Поскольку есть много случаев, когда россияне через островки пытаются перебраться на правый берег Херсонской области. Теперь таких возможностей противник будет иметь меньше.

Какая страна поддерживает наступление Украины на Юге

Военный эксперт отметил, что Великобритания симпатизирует и поддерживает действия Украины на Юге. В частности, об этом свидетельствует крупнейший в истории пакет военной помощи. Он рассчитан на поддержку возможного распространения украинского наступления на левобережье Херсонщины.

Обратите внимание! Пакет военной помощи от Великобритании, в частности, будет включать:

60 лодок, в частности морские рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

более 1 600 "ударных" и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронеавтомобилей Husky, 162 единицы бронетехники и 78 внедорожников;

почти 4 миллиона патронов для стрелкового оружия.

"Великобритания все-таки морское государство, которое длительное время, исторически так сложилось, вело, в частности, морские войны. Они также помнят Крымскую войну. Поэтому есть катера, лодки, и в целом поддержка наших действий на Юге", – сказал Александр Мусиенко.

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