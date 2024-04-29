Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що тепер можливостей проникати на правий берег Херсонської області в росіян буде менше.

Не пропустіть Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Плацдарм надії

Мусієнко пригадав, що Росія створила Дніпровську флотилію. Її човни та катери діють по річці Дніпро, зокрема, перекинуті до Голої Пристані окупованої частини Херсонщини.

Два місяці тому російські окупанти вже пробували сплавитися на суднах та в такий спосіб заходити в тил українського угруповання, приміром, в Кринках.

Сподіваюсь, що (вийде розширити плацдарм у Кринках – 24 Канал). Це плацдарм надії, його так треба називати. Наші Сили роблять все, аби контролювати, не дати ворогу зайняти там позиції. А отже, я думаю, це не просто так. Це може бути підготовка до чогось більшого,

– припустив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому для протидії російським флотиліям, диверсійним групам та спецпризначенцям важливо тримати під контролем острів Нестрига.

Де розташований острів Нестрига: дивіться на карті

Оскільки є багато випадків, коли росіяни через острівці намагаються перебратися на правий берег Херсонської області. Тепер таких можливостей противник матиме менше.

Яка країна підтримує наступ України на Півдні

Військовий експерт зазначив, що Велика Британія симпатизує та підтримує дії України на Півдні. Зокрема, про це свідчить найбільший в історії пакет військової допомоги. Він розрахований на підтримку можливого поширення українського наступу на лівобережжя Херсонщини.

Зверніть увагу! Пакет військової допомоги від Великої Британії, зокрема, включатиме: 60 човнів, зокрема морські рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1 600 "ударних" і зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow;

понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky, 162 одиниці бронетехніки й 78 позашляховиків;

майже 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї.

"Велика Британія все-таки морська держава, яка тривалий час, історично так склалося, вела, зокрема, морські війни. Вони також пам'ятають Кримську війну. Тому є катери, човни, і загалом підтримка наших дій на Півдні", – сказав Олександр Мусієнко.

Що ще відомо про острів Нестрига