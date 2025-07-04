"Наши люди – дома": Зеленский сообщил о новом обмене пленными

4 июля Украина и Россия провели очередной обмен пленниками. Большинство из тех, кого удалось освободить, находились в неволе с 2022 года.

Глава государства рассказал, что в Украину вернулись защитники, оборонявшие ее в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина, передает 24 Канал.

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Новый обмен пленными

Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские,

– раскрыл детали президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что обмены должны продолжаться. "Цель Украины – освободить всех наших людей из российского плена", – сказал президент.

Возвращение защитников / Фото телеграма Зеленского

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что особенность нового обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых в России приговорили к длительным срокам заключения. Домой возвращаюсь и военные, считавшиеся пропавшими без вести. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров. Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось всего 20 лет. Старшему – 59 лет.