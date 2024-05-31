Украина вернула тела 212 павших защитников
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 212 павших защитников.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).
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"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников в частности из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ)", – говорится в сообщении.
Отмечают, что репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Возвращение тел погибших героев
Последний обмен телами погибших состоялся 15 марта. Тогда Украина вернула 100 павших защитников.
Впервые с начала полномасштабного вторжения России о возвращении тел погибших защитников стало известно в июне 2022 года, когда Украина и Россия провели обмен в формате "160 на 160".