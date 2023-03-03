Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

В пятницу, 3 февраля, удалось вернуть домой тела еще 17 погибших защитников Украины. Родные смогут их достойно похоронить.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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Сколько павших героев вернули

С начала полномасштабного вторжения работа по обмену пленными идет постоянно. С оккупированных территорий уже удалось вернуть тела 1426 защитников Украины. Их родные смогут достойно похоронить павших героев.

Последние обмены пленными

16 февраля из плена вернули 101 украинца – 100 военных и 1 гражданского. Среди них были защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также – защитники Бучи, Херсона и Лимана.

4 февраля домой вернулись 116 украинских воинов. 87 воинов были из ВСУ, 8 бойцов – ТРО, 7 героев из Нацгвардии, 6 – из Нацполиции, 5 – из ГПСУ, 2 – из ВМС, 1 – из ГСЧС.

В Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.