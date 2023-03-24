Украина вернула тела еще 83 погибших защитников
Источник:Минреинтеграции
Украина смогла вернуть тела еще 83 погибших наших военнослужащих. Все они отдали жизнь за наше государство.
В Минреинтеграции рассказали, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала полномасштабного вторжения Киев сумел вернуть домой тела по меньшей мере 1509 защитников Украины.
Важно Украина вернула тела еще 17 павших защитников
Что известно о возвращении тел защитников
Сегодня (24 марта – 24 Канал) удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных,
– рассказали в министерстве.
Там отметили, что тела передали с временно оккупированных территорий Украины при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.Обратите внимание! Сообщить о пропавших без вести можно на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Также можно связаться с Уполномоченным по телефону: (099) 792-01-26. В выходные дни можно отправлять сообщения на вайбер и телеграмм на номер: (095) 896-04-21.
Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко заявил, что Украина каждый раз при передаче тел погибших защитников четко придерживается норм Женевской конвенции.
"Переговоры с противоположной стороной не прекращаются, чтобы как можно скорее вернуть всех домой", – заявил Костенко.
Возвращение тел защитников
- 3 марта Украина вернула тела 17 военных, чтобы родные смогли их достойно похоронить. С начала полномасштабного вторжения к 3 марта 2023 года с оккупированных территорий уже удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины. В министерстве отмечают, что работа по обмену пленными идет постоянно.
- 10 февраля домой удалось забрать тела еще 61 павшего за Украину бойца. Тогда отмечали, что с начала полномасштабного вторжения удалось забрать тела 888 погибших защитников.
- Перед этим 4 февраля Украина вернула тела 116 наших защитников. Кроме украинцев домой вернули тела погибших британских волонтеров-добровольцев и украинского воина из Французского легиона. Речь идет о британце Кристофере Мэтью Перри, новозеландце Эндрю Тобиасе Мэтью Бегшоу и украинце Евгении Кулике.