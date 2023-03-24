Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

Украина смогла вернуть тела еще 83 погибших наших военнослужащих. Все они отдали жизнь за наше государство.

В Минреинтеграции рассказали, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала полномасштабного вторжения Киев сумел вернуть домой тела по меньшей мере 1509 защитников Украины.

Важно Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Что известно о возвращении тел защитников

Сегодня (24 марта – 24 Канал) удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных,

– рассказали в министерстве.

Там отметили, что тела передали с временно оккупированных территорий Украины при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Сообщить о пропавших без вести можно на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Также можно связаться с Уполномоченным по телефону: (099) 792-01-26. В выходные дни можно отправлять сообщения на вайбер и телеграмм на номер: (095) 896-04-21.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко заявил, что Украина каждый раз при передаче тел погибших защитников четко придерживается норм Женевской конвенции.

"Переговоры с противоположной стороной не прекращаются, чтобы как можно скорее вернуть всех домой", – заявил Костенко.

Возвращение тел защитников