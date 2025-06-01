Возвращение тел 1212 павших воинов: СБУ показала фото и видео обмена

11 июня Украина вернула тела 1212 погибших защитников. В сети опубликовали эксклюзивные фото и видео с репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как проходил обмен телами погибших военных

Тела павших воинов удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле!

– добавили в СБУ.

Возвращение тел павших воинов Украины / Фото СБУ

Напомним, что на этот раз среди возвращенных "на щите" защитников есть павшие с:

Курщины;

харьковщины;

Луганщины;

донетчины;

запорожья;

херсонской области.

Возвращение тел павших украинских защитников: смотрите видео

Следователи правоохранительных органов и экспертные учреждения МВД установят личности погибших в кратчайшие сроки.