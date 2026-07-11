Украина вносит свой вклад в объективное установление фактов, – Зеленский об отношениях с Польшей

В Украине и Польше 11 июля отмечают День памяти жертв Волынской трагедии. Президент Украины выступил с заявлением по поводу украинско-польских отношений.

В своем вечернем обращении он подчеркнул важность морального смысла этого дня.

Что сказал Зеленский?

Президент отметил, что в этот день, 11 июля, оба государства ежегодно чтят память мирных жителей, убитых во время Второй мировой войны на Волыни. Он подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы установить факты исторических событий.

Зеленский рассказал, что представители обеих стран вместе провели совместные молитвы как в Украине, так и в Польше. Он сообщил, что наша страна ведет поисковые работы на территории сел, где были погибшие.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы ускорить эти работы. Он сказал, что уже через два дня начнутся эксгумационные работы на территории двух сел: Островки и Воли Островецкой. По его словам, самое меньшее, чего заслуживают погибшие, – это установление истины и христианское почитание памяти погибших.

Нельзя забывать и о том, что сейчас, в наше время, Украина и Польша сталкиваются с одной общей угрозой, и это смертельная угроза для нашей независимости, для наших государств, для каждого города, для каждого села, и эта угроза называется Россией,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, говоря о прошлом, Варшава и Киев не должны ставить под сомнение будущее обоих народов и всей Европы. Также президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

Украинско-польские отношения

Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Каролем Навроцким во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля. Президент Украины назвал встречу с польским коллегой конструктивной.

Также недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что России выгодно обострение отношений между Украиной и Польшей. Политик подчеркнул, что российская агентура пытается разжечь польско-украинские страсти.