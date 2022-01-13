Украина восстановила потенциал морской пехоты, – командование ВМС

Военно-морские силы Украины на протяжении последних 8 лет восстановили потенциал морской пехоты и береговой артиллерии. Сейчас они способны отразить любой десант противника.

Об этом заявил заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирал Андрей Тарасов. Как он рассказал: если мы хотим мира, то должны быть готовыми к войне.

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Тарасов также убежден, что другие подразделения украинских Вооруженных сил смогут помочь защитить береговую линию, если это будет необходимо.

С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении морской пехоты и береговой артиллерии. Мы восстановили их потенциал,

– подчеркнул заместитель командующего ВМС Украины.

В то же время он заявил, что Великобритания является важным союзником, который поддерживает усилия Украины по закупке новых военных кораблей и вооружения. В частности, речь идет о ракетах и восстановлении военно-морских баз.

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Угроза военного вторжения России с моря является вполне реальной. Однако восстановленные военно-морские силы способны противостоять врагу.

В декабре 2021 года в акватории Черного моря корабли Украины и Франции провели совместные учения. Личный состав принял участие в ряде совместных тренировок.

Катера Island собираются оборудовать американским вооружением. Их ранее передали для Украины США, поэтому наше государство имеет уже 4 патрульных катера такого типа.

Алексей Резников заявил, что на фоне усиления эскалации со стороны России Украина начинает фактическое строительство военно-морских баз.

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