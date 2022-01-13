Про це заявив заступник командувача ВМС України віцеадмірал Андрій Тарасов. Як він розповів, якщо ми хочемо миру, то повинні бути готовими до війни.

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Тарасов також переконаний, що інші підрозділи українських Збройних сил зможуть допомогти захистити берегову лінію, якщо це буде необхідно.

З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Ми відновили їхній потенціал,

– наголосив заступник командувача ВМС України.

Водночас він заявив, що Велика Британія є важливим союзником, який підтримує зусилля України щодо закупівлі нових військових кораблів та озброєння. Зокрема, мовиться про ракети та відновлення інших військово-морських баз.

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Загроза військового вторгнення Росії з моря є цілком реальною. Однак відновлені Військово-морські сили здатні протистояти ворогу.

У грудні 2021 року в акваторії Чорного моря кораблі України та Франції провели спільні навчання. Особовий склад взяв участь у низці спільних тренувань.

Катери Island збираються обладнати американським озброєнням. Їх раніше передали для України США, тож наша держава має вже 4 патрульні катери такого типу.

Олексій Резніков заявив, що на тлі посилення ескалації з боку Росії Україна починає фактичне будівництво військово-морських баз.

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