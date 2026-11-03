Российский оппозиционный журналист Майкл Наки в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил новую фазу украинской кампании против нефтегазовой инфраструктуры РФ.

Российские нефтеперерабатывающие заводы оказались под новой волной украинских атак, масштабы которых становится все труднее скрывать даже местным властям. На этом фоне Кремль вынужден реагировать не только на потери нефтяной отрасли, но и на риск перебоев с топливом внутри страны.

В то же время вокруг украинских атак разворачиваются политические маневры: в Вашингтоне публично выражают обеспокоенность, а Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается соблюдать никаких договоренностей. Российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки в авторском обзоре, публикуемом 24 Каналом, объяснил, почему украинские удары стали более разрушительными, как Москва сорвала "энергетическое перемирие" и какова истинная позиция США по поводу этой кампании.

Москва сорвала энергетическое перемирие, а Киев возобновил удары

Массированная атака на российские НПЗ стала прямым ответом на политические манипуляции и очередные акты террора против мирного населения Украины. Удар по Новокуйбышевску последовал сразу после того, как российские войска провели атаку на железнодорожный вокзал в Днепре (тогда погибли 15 человек) и центр Чернигова (погибли две подростка).

Недавняя публикация в Wall Street Journal о том, что Киев якобы согласился приостановить удары до окончания выборов в США под давлением администрации Дональда Трампа, оказалась ложной. Украинское руководство не отдавало такого приказа и не соглашалось на эти условия. Менее чем через сутки после выхода статьи в WSJ украинские дроны демонстративно разнесли российский завод.

Единственная реальная пауза в этой кампании длилась около 72 часов. Она произошла после того, как 11 октября Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил "энергетическое перемирие". Украина временно приостановила удары, ожидая действий Москвы.

Однако Россия полностью проигнорировала эту инициативу – уже через несколько часов после заявления Трампа российские войска нанесли удар крылатой ракетой по харьковской ТЭЦ-5. После этого стало окончательно ясно, что никаких договоренностей с агрессором быть не может.

Украинские дроны переходят к системному уничтожению российских НПЗ

Последние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы демонстрируют качественное изменение в подходах украинских сил. Если раньше удары наносились преимущественно по отдельным ректификационным колоннам, что позволяло россиянам со временем восстанавливать производство, то теперь предприятия подвергаются критическим, системным разрушениям.

Ярким примером этой новой тактики стали события в Нижегородской и Самарской областях. В Кстово местный НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" подвергся серьезной атаке, которая вызвала масштабные сбои в работе предприятия. Местные власти в лице губернатора Глеба Никитина были вынуждены признать "значительные повреждения" объекта.

Интересно, что россияне ощутили последствия атаки буквально – жители начали замечать " капли нефтепродуктов на автомобилях " на различных поверхностях.

Ситуация оказалась настолько критической, что правительство области официально призвало автомобилистов не создавать ажиотаж на заправках и даже привлекло волонтеров для контроля ситуации на АЗС, опасаясь топливного коллапса.

Еще более показательным стал удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где было зафиксировано сразу 11 точек возгорания. Украинский производитель дальнобойных дронов Firepoint открыто подтвердил, что атака была осуществлена их беспилотниками FP-1. Российский вице-премьер Александр Новак был вынужден признать факт атаки на три НПЗ и один газохимический комплекс, хотя и пытался преуменьшить масштабы катастрофы.

Российская сторона, поверив в собственную безопасность на фоне политических слухов, оказалась совершенно не готова к массированному применению накопленного арсенала, который теперь уничтожает заводы чуть ли не до основания. Это означает начало настоящего конца для российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Вашингтон не препятствует ударам, несмотря на публичное беспокойство

Интересна реальная реакция Соединенных Штатов на продолжение украинских атак по российской нефтяной инфраструктуре. Несмотря на публичные заявления и обеспокоенность, которые в основном рассчитаны на внутреннюю американскую аудиторию, реальная позиция Вашингтона выглядит иначе.

Американские чиновники в кулуарах реагируют на уничтожение российских НПЗ "пожиманием плеч". Более того, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) продолжает стабильно передавать Украине разведданные о расположении российских средств противовоздушной обороны. Именно эта информация играет ключевую роль в успешном планировании и реализации кампании дальних ударов украинскими беспилотниками.

Украина, со своей стороны, выбрала прагматичную информационную стратегию. Официальный Киев будет продолжать методично уничтожать российскую нефтяную инфраструктуру, давая четкий и оправданный ответ на каждый российский удар по украинским городам.

Атаки на НПЗ продолжаются: смотрите видео