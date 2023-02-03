Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в ЕС

В Киеве 3 февраля завершился саммит Украина – ЕС.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал заявление на саммите Украина – ЕС, передает 24 Канал.

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"Сегодня на саммите мы представили прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксировано наше намерение начать переговоры о вступлении, и начать их как можно быстрее", – рассказал президент.

Нужен ответ ЕС

Зеленский отметил, что Киев начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС. Пока нужны соответствующие решения от Еврокомиссии и Европейского совета.

Цель – начать переговоры уже в этом году, – подчеркнул президент.

Прогресс вопреки войне

Глава Европейского Совета в Киеве заявил, что со стороны Украины есть значительные усилия, чтобы добиться прогресса. Он отметил, что в Европейской комиссии представляют отчет и Европейский Совет должен его рассмотреть. После этого все должны единогласно принять решение. То есть страны-члены ЕС должны быть единодушны.

"В течение последнего года нам казалось единогласно принимать решения по поддержке Украины и противодействию России", – сообщил Мишель.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что четких временных рамок по вступлению в ЕС нет, но есть цели, которых нужно достичь. По словам президентки, Евросоюз имел опыт 21 истории разных вступлений. Она подчеркнула, что нет единственного варианта для всех.

"Зависит от того, как каждая страна-кандидат движется в ЕС. Должен сказать, что я глубоко поражена и хочу похвалить Украину за четкость, качество и скорость, с которой обеспечивается результат. Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, но вам удается обеспечить один результат за другим, чтобы двигаться дальше", – сказала президент Еврокомиссии.

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