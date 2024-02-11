Будут выполнять задачи с наших аэродромов, – летчик-инструктор предположил, когда появятся F-16

Украинские пилоты активно проходят подготовку на истребителях F-16 в США и странах Европы. Недавно в сети обнародовали фото самолета с опознавательными знаками нашего государства.

Речь идет об изображении Государственного герба Украины. Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе – сказал 24 Каналу, что самолеты совсем скоро появятся в украинском небе.

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Когда F-16 будут в Украине

Военный эксперт отметил, из действий партнеров, а особенно американцев, видно, что они задерживают финансирование и некоторые украинские операции на территории России и ВОТ. Очевидно, что в США дают возможность Владимиру Путину по-тихому переизбраться на новый срок. Поскольку американский политикум препятствует принятию решения о выделении средств Украине.

"Будут задерживаться все моменты с передачей авиации. Практически на 100% можно сказать, что F-16 у нас появляется в районе марта – апреля. Тогда увидим, как первые эскадрильи будут выполнять боевые задачи с украинских аэродромов под командованием Военно-воздушных сил", – предположил полковник запаса.

Как F-16 будут применяться

8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Документ предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов трем государствам. Впереди – финальное голосование в Сенате, а дальше – в Палате представителей.

Летчик-инструктор объяснил, что Украине нужно восстановить Воздушные силы ВСУ до появления истребителей. Сейчас часть авиации подчинена зенитно-ракетным войскам как противовоздушная оборона. Поэтому F-16 будут использовать для перехвата воздушных целей, а не для наступательных действий. Самолеты четвертого поколения могут стать воздушным ЗРК NASAMS, которые также работают с ракетами М-120. Хотя главная функция F-16 – поддержка наземных операций.

Если не будут восстановлении Военно-воздушные силы, F-16 не добавят боевой мощи нашим наступательным частям. Тогда наступление будет проводиться с помощью штурмовых бригад и рот, а не штурмовиками, которыми могут быть F-16. Зенитчики не знают, как F-16 использовать как штурмовики – это не их задача,

– отметил Роман Свитан.

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