Будут выполнять задачи с наших аэродромов, – летчик-инструктор предположил, когда появятся F-16
Украинские пилоты активно проходят подготовку на истребителях F-16 в США и странах Европы. Недавно в сети обнародовали фото самолета с опознавательными знаками нашего государства.
Речь идет об изображении Государственного герба Украины. Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе – сказал 24 Каналу, что самолеты совсем скоро появятся в украинском небе.
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Когда F-16 будут в Украине
Военный эксперт отметил, из действий партнеров, а особенно американцев, видно, что они задерживают финансирование и некоторые украинские операции на территории России и ВОТ. Очевидно, что в США дают возможность Владимиру Путину по-тихому переизбраться на новый срок. Поскольку американский политикум препятствует принятию решения о выделении средств Украине.
"Будут задерживаться все моменты с передачей авиации. Практически на 100% можно сказать, что F-16 у нас появляется в районе марта – апреля. Тогда увидим, как первые эскадрильи будут выполнять боевые задачи с украинских аэродромов под командованием Военно-воздушных сил", – предположил полковник запаса.
Как F-16 будут применяться
Летчик-инструктор объяснил, что Украине нужно восстановить Воздушные силы ВСУ до появления истребителей. Сейчас часть авиации подчинена зенитно-ракетным войскам как противовоздушная оборона. Поэтому F-16 будут использовать для перехвата воздушных целей, а не для наступательных действий. Самолеты четвертого поколения могут стать воздушным ЗРК NASAMS, которые также работают с ракетами М-120. Хотя главная функция F-16 – поддержка наземных операций.
Если не будут восстановлении Военно-воздушные силы, F-16 не добавят боевой мощи нашим наступательным частям. Тогда наступление будет проводиться с помощью штурмовых бригад и рот, а не штурмовиками, которыми могут быть F-16. Зенитчики не знают, как F-16 использовать как штурмовики – это не их задача,
– отметил Роман Свитан.
F-16 для Украины: последние новости
- Украинские пилоты, которые проходят в США и ЕС подготовку на F-16, очень впечатлены этим самолетом. Несмотря на это, переобучение имеет свои вызовы, ведь этот истребитель очень отличается от советских Су-27 и МиГ-29, на которых сейчас летает украинская истребительная авиация.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что подготовка инфраструктуры для F-16 сегодня является очень серьезной, особенно в условиях боевых действий. Чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и "другие моменты".
- Нидерланды готовят передать Украине истребители. В первую партию войдет больше самолетов, чем обещали в Амстердаме ранее. В целом их количество увеличилось до 24 единиц. Подготовку к передаче самолетов начали в декабре 2023 года.