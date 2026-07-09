Украина вскоре получит новую партию ракет для Patriot, но этого недостаточно, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит новую партию ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время этого все равно будет недостаточно.

Об этом глава государства заявил в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, сообщает United24.

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Получит ли Украина ракеты для систем ПВО?

Журналистка Рамина Эсхакзай спросила, на каком этапе сейчас находятся договоренности с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами относительно поставки или производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В ответ президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже договорилась о получении еще одного пакета PAC-3, однако подчеркнул, что этого недостаточно.

По его словам, лучшим решением является создание собственной альтернативы.

Сейчас под нашим председательством, я думаю, что в ближайшие недели, может даже в течение недели, мы будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Это страны, в которых есть предприятия, производящие компоненты для нашей будущей системы под названием Freya,

– пояснил президент.

Зеленский добавил, что проект будет реализовываться под председательством Украины с участием до семи государств, а в будущем Украина сможет не только обеспечить себя такими системами, но и делиться соответствующими технологиями с партнерами.

Напомним, в последнее время Украина столкнулась со значительным дефицитом ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, из-за чего стало сложнее противодействовать вражеской баллистике.

На фоне очередной массированной атаки министр обороны Михаил Федоров обратился к партнерам с просьбой временно выделить Украине ракеты PAC-3 со своих складов, а впоследствии заменить их за счет будущих поставок из Украины.