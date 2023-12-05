Не видит Украину в ЕС: новый глава МИД Словакии отметился скандальным заявлением
Источник:Standard
Новоназначенный министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выдал очередное скандальное заявление в отношении нашего государства. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах "не может представить Украину в ЕС".
Он также отметил, что Украина до членства в ЕС "еще очень и очень далеко". Одной из причин своего мнения он назвал "затяжной военный конфликт".
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Бланар высказался по поводу членства Украины в ЕС
Говоря о вступлении нашего государства в ЕС, Бланар подчеркнул, что это "очень серьезный вопрос". Он подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах не может себе представить, что наше государство присоединилось к Евросоюзу.
Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытие переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, находящейся в состоянии военного конфликта.
– отметил глава МИД Словакии.
В то же время, он подчеркнул, что для Украины должна быть перспектива членства в Союзе в будущем. Но, по его словам, это должно быть "с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства", то есть Молдовы, Грузии или стран Западных Балкан.
Кроме того, Бланар сказал, что Словакия готова поддержать Украину на пути в Европейский Союз, но "вы должны отвечать полностью всем критериям", которые нашему государству предоставила Еврокомиссия.
Не обошел Бланар и обвинение нашего государства в коррупции. В частности, он, комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо о "тотально коррумпированной Украине", отметил, что "это не просто слова".
Глава МИД Словакии Юрай Бланар: что известно о министре
- После того как на парламентских выборах в Словакии победил Роберт Фицо, он представил кандидатуру на пост главы МИД страны. Им стал Юрай Бланар.
- До прихода в политическую деятельность мужчина занимался тем, что абсолютно не связано с дипломатией. В частности, он являлся инженером.
- Кроме того, Бланар является последователем российских нарративов по отношению к Украине. Он заявлял, что война в нашем государстве это "конфликт между Россией и США". Также он негативно высказывался о Революции Достоинства и говорил, что "Украина сражается против собственного народа", говоря о российской оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.