Не видит Украину в ЕС: новый глава МИД Словакии отметился скандальным заявлением

Новоназначенный министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выдал очередное скандальное заявление в отношении нашего государства. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах "не может представить Украину в ЕС".

Он также отметил, что Украина до членства в ЕС "еще очень и очень далеко". Одной из причин своего мнения он назвал "затяжной военный конфликт".

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Бланар высказался по поводу членства Украины в ЕС

Говоря о вступлении нашего государства в ЕС, Бланар подчеркнул, что это "очень серьезный вопрос". Он подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах не может себе представить, что наше государство присоединилось к Евросоюзу.

Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытие переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, находящейся в состоянии военного конфликта.

– отметил глава МИД Словакии.

В то же время, он подчеркнул, что для Украины должна быть перспектива членства в Союзе в будущем. Но, по его словам, это должно быть "с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства", то есть Молдовы, Грузии или стран Западных Балкан.

Кроме того, Бланар сказал, что Словакия готова поддержать Украину на пути в Европейский Союз, но "вы должны отвечать полностью всем критериям", которые нашему государству предоставила Еврокомиссия.

Не обошел Бланар и обвинение нашего государства в коррупции. В частности, он, комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо о "тотально коррумпированной Украине", отметил, что "это не просто слова".

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