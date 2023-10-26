Украина рассчитывает на решение о начале переговоров о вступлении в ЕС, – Зеленский

Владимир Зеленский 26 октября рассказал, что Украина ожидает начала переговоров до вступления в Евросоюз. В частности, по его словам, наше государство выполняет всю работу, чтобы быстрее начать этот процесс.

Об этом президент Украины рассказал во время своего обращение к участникам заседание Европейского совета на уровне лидеров стран ЕС. Он также призвал к единству среди стран-членов ЕС относительно начала переговоров по вступлению Украины. 24 Канал.

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Зеленский высказался о начале переговоров о вступлении в ЕС

Глава государства отметил, что путь каждой нации в Европейском Союзе – это работа, основанная на заслугах и институциональном развитии. По его словам, Украина выполняет такую работу полностью, даже несмотря на полномасштабную войну.

Мы не просим исключений из общих правил, Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии и более простые решения и решения, которые были сложными для политиков,

– сказал он.

Зеленский также отметил, что рассчитывает на единство ЕС в ответ на решение о начале переговоров по вступлению Украины.

"Данное решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии, и во многом оно определит весь дальнейший путь Евросоюза", – подчеркнул украинский глава.

Он также подчеркнул, что в борьбе выиграет либо вся Европа вместе с Украиной, Молдовой, а в перспективе вместе с Грузией и Беларусью, либо выигрывает прошлое. В то же время, он уверен, что все страны-члены союза на стороне современной и перспективной Европы.

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2023 года