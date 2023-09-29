2030 год – реалистичный срок, – посол ЕС о вступлении Украины в союз
Источник:"Европейская правда"
При сохранении текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году. Это вполне реалистичный термин.
Об этом заявила новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, немаловажную роль играет геополитика.
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Украина может стать членом ЕС в 2030 году
Матернова отметила, что объясняет всем в Брюсселе: в Украине время течет совсем по-другому. Ведь то, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дней.
Поэтому я думаю, что 2030 год – реалистичный термин. Но он возможен, если очень, очень много работать. Вам нужно поддерживать темп реформ – это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью,
– объяснила госпожа посол.
По ее словам, для этого нужны не только реформы, которые должна выполнить Украина.
"Сроки будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", – считает Матернова.
Она добавила, что в случае Украины немаловажную роль играет геополитика.
"Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасающие события 24 февраля и все дальнейшее. Так что геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор", – подытожила госпожа посол.
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Кратко о вступлении Украины в ЕС
- Летом 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и обязалась выполнить перечень реформ.
- Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наше государство завершает выполнять все рекомендации, которые предоставила Европейская комиссия. В настоящее время украинские власти ожидают начала переговоров о вступлении в ЕС.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Верховная Рада приняла 99% всех необходимых законов, которые позволят Украине начать переговоры с ЕС.
- До конца года Еврокомиссия должна решить, вступать ли в переговорный процесс. По данным Bloomberg, нашему государству следует ожидать "зеленый свет".