После победы Украина очень быстро будет в НАТО: Подоляк назвал четыре причины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля заявил, что Украина станет членом НАТО, когда победит Россию. Это событие будет важным для Альянса, Украина станет неотъемлемой частью системы безопасности мира.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала назвал четыре причины, почему Украина обязательно вступит в НАТО. По его словам, вступление в Альянс уменьшит агрессивные намерения других стран.
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"Украина будет неотделимой частью новой системы безопасности мира, где ключевым элементом будет НАТО, что существенно уменьшит агрессивные намерения других стран. Потому что не только Россия имеет такие намерения, есть и другие страны. Украина как победитель в войне с Россией, которая является членом Альянса, – это важное дополнение к репутационному весу НАТО", – отметил он.
Украина вступит в НАТО
Михаил Подоляк отметил, что уже давно говорится о том, что Украина обязательно вступит в Европейский Союз и НАТО. Это важное событие как для нашей страны, так и мира.
Разумеется, это не дни и не недели, а месяцы, ведь там много бюрократических процедур. Это абсолютная истина, нет смысла о чем-либо другом говорить после такой победы. Это будет важно и символично для Альянса, Запада и демократического мира,
– убежден чиновник.
Советник главы ОПУ определил четыре причины, почему Украина станет членом НАТО:
- Авторитаризм проиграл;
- Украина имеет мощную вооруженную поддержку от стран НАТО;
- Украина очень эффективно использует оружие во время войны. Опыта современной войны такого масштаба нет ни в одной стране, включая Соединенные Штаты Америки;
- Победа Украины будет существенно подталкивать Запад к прогрессивному развитию.
"Это будет дополнительным стимулом сказать, что демократия – это единственная фундаментально верная конструкция отношений между государством и обществом. И консолидировано в рамках единого пространства НАТО и ЕС можно существовать с абсолютными гарантиями безопасности", – добавил Подоляк.
Подоляк о вступлении Украины в Альянс: смотрите видео
Что сказал Столтенберг о членстве Украины в НАТО
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина войдет в состав Альянса. Однако для этого наша страна должна победить Россию в войне. Генсек Альянса подчеркнул, что страны-члены сосредоточились на сохранении суверенитета Украины. Важной составляющей является усиление военной мощи нашего государства.
- Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без победы в войне вступление в блок не будет иметь смысла, поэтому сейчас члены Альянса делают все возможное, чтобы обеспечить нашу страну в военном и экономическом плане.
- По его словам, НАТО рассматривает варианты развития политических отношений с нашей страной и планирует расширить работу над долгосрочными реформами. В то же время глава Альянса заверил, что позиция НАТО относительно заявки Украины остается неизменной и дверь для нашей страны остается открытой.