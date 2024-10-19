Украину пригласят в НАТО в границах 1991 года, – Стефанишина

Ольга Стефанишина рассказала, на каких границах Украину пригласят в НАТО. В частности, она объяснила, говорили ли о вступлении в Альянс без временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс без без временно оккупированных территорий не обсуждалось.

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Что говорит Стефанишина о вступлении в НАТО

Таких разговоров не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий,

– заявила Стефанишина.

Она также пояснила, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения российско-украинской войны, однако во время приглашения в блок ситуация может меняться.

"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором отмечают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", – заверила министр.

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Ранее украинский министр обороны заявил, что не слышал предложений обменять оккупированные территории на вступление Украины в НАТО.

Также президент Украины Владимир Зеленский сказал, что партнеры никогда не говорили открыто о том, чтобы обменять территории на мир.