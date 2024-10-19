Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону заявила, що вступ України в Північноатлантичний альянс без без тимчасово окупованих територій не обговорювався.

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Що каже Стефанішина про вступ до НАТО

Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій,

– заявила Стефанішина.

Вона також пояснила, що Україна зможе вступити в НАТО тільки після завершення російсько-української війни, проте під час запрошення до блоку ситуація може змінюватися.

"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", – запевнила міністерка.

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Раніше український міністр оборони заявив, що не чув пропозицій обміняти окуповані території на вступ України до НАТО.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що партнери ніколи не говорили відкрито про те, щоб обміняти території на мир.