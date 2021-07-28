Потеряла актуальность: Украина выходит из космического соглашения в рамках СНГ

Украина выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном совете по космосу. Соответствующее решение 28 июля принял на заседании Кабмина.

Правительство поддержало выход из соглашения, поскольку международный договор потерял свое практическое значение. Мол, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами.

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Что известно о космической соглашение

В объяснительной записке к проекту постановления отметили, что протокол об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу был подписан правительствами государств-участников СНГ в ноябре 1992 года.

. Согласно документу, Совет является органом, который координирует формирование и реализацию межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.

Авторы проекта постановления подчеркнули, что соответствующий протокол уже устарел и потерял свою актуальность, несмотря на современные реалии.

Отметим, что Украина покинула СНГ в мае 2018 года. До сих пор наше государство продолжает выходить из соглашений СНГ, когда подписала. Всего таких документов более 200.

Из каких соглашений СНГ ранее вышла Украины