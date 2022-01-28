Украина выиграет, – "слуга" Потураев сравнил украинскую и российскую армии

Сейчас Россия активно скапливает свои войска возле границ Украины. Однако украинская армия имеет значительное преимущество.

Ранее россияне одерживали победу только из-за большего количества бойцов. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал "слуга народа" Никита Потураев.

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Украинцы всегда воевали лучше

"Слуга" подчеркнул, что Россия может вести военные операции во время любых погодных условий, потому что не боится потерь. Однако россияне не хотят вспоминать о том, что украинцы всегда воевали лучше.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Если вспоминать исторические события, россияне передавливали украинцев только количеством. Современная война, к счастью, вернула нас к столкновению небольших, но очень обученных, мотивированных армий. В ситуации их столкновения Украина выигрывает,

– отметил Потураев.

"Конечно, они могут начать тотальную войну и там нам будет тяжело, но в ситуации конкуренции профессиональных профессиональных армий – украинцы переигрывают москалей", – добавил он.

Никита Потураев в "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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