Украина выполнила все условия для открытия переговоров о вступлении в ЕС, – источники

Украина выполнила все четыре рекомендации, которые получила от Европейской комиссии в ноябре прошлого года. Эти условия были необходимыми для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС в формате "офф рек" корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

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На каком шаге Украина относительно открытия переговоров по вступлению

Собеседник отметил, что сейчас в Брюсселе проходит закрытая встреча послов, где они обсуждают проект переговорной рамки для Украины и проведение первой межправительственной конференции.

Также, как отметил источник, все условия для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз выполнила и Молдова.

Еврокомиссия может предложить начать переговоры в июне

Журналисты Financial Times рассказали, что Европейская комиссия стремится высказаться за то, чтобы начать переговоры о вступлении Украины уже в июне. Также это касается Молдовы.

Как отметили авторы материала, Еврокомиссия хочет поспешить, чтобы успеть до перехода председательства в ЕС Венгрии. Ведь еврочиновники убеждены, что венгерское руководство будет пытаться саботировать помощь Украине и шаги по вступлению в ЕС.

Журналисты подчеркнули, что Еврокомиссия планирует объявить 7 июня, что Украина уже соответствует критериям по антикоррупционным мерам, ограничениям на политическое лобби, правилам декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств. Несмотря на это, в издании добавили, что все антикоррупционные меры Украина еще не выполнила.

В то же время авторы отметили, что начало переговоров о вступлении не означает быстрого приема в ЕС и не дает 100-процентных гарантий на вступление. Ведь ход и продолжительность переговоров зависят как от хода реформ в стране-кандидате, так и от политической воли стран Евросоюза.

До этого 12 государств-членов ЕС призвали начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже в июне 2024 года. В частности, министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо в Совет ЕС по поддержке переговоров о вступлении.

Письмо подписали еще 11 государств-членов Евросоюза: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия.