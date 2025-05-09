В пятницу, 9 мая, Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в "шпионаже". Киев прибег к зеркальным действиям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Киев отреагировал на действия Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

Кроме этого, МИД Украины пригласило посла Венгрии и вручило ему соответствующую ноту.

Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов,

– отметил глава МИД Украины.

Коротко о конфликте Украины и Венгрии

Утром 9 мая СБУ сообщила, что в Украине разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашей страны.

Правоохранители задержали двух шпионов, которые работали по указаниям кадрового сотрудника военной разведки Будапешта. Целью деятельности агентов было узнать настроения населения Закарпатья и том числе и относительно того, какой будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные.

В МИД Венгрии информацию отвергли, отметив, что "ничего об этом не знают". Вскоре министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил двух украинских дипломатов в шпионаже под прикрытием. Они были высланы из Венгрии.