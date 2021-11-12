Украина закупит у Турции дополнительную партию беспилотников Bayraktar

Алексей Резников посетил район проведения ООС в рамках рабочей поездки. Там министр обороны заявил, что сейчас есть безотлагательная необходимость продолжать закупку беспилотников Bayraktar для ВСУ.

По словам Резникова, турецкие партнеры уже публично объявили, что они берут украинские двигатели для Bayraktar. Также Украина планирует приобрести беспилотники.

Заметьте Беспилотник Bayraktar на Донбассе бил по оккупантам дважды, – СМИ

Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ,

– подчеркнул Резников.

Министр также заявил, что беспилотники будут применять. Потому что Украина должна защищать свою независимость. В частности, в соответствии с 51 статьей Устава ООН.

Заявление Генштаба

Руководитель Генштаба Сергей Шаптала заявил, что в ответ на атаки боевиков на Донбассе Украина продолжит использовать Bayraktar.

Именно для этого украинская сторона будет увеличивать количество ударных беспилотников.

По словам Шаптала, "нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся".

На вооружении ВСУ Bayraktar находятся с 2019 года. В то же время их впервые применили в октябре 2021 года.