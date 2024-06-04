Украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО, но есть и плохая новость, – Forbes

Украинские истребители могут сбрасывать управляемые авиационные бомбы образцов НАТО. В то же время у этого тоже есть определенные нюансы.

Российская авиация ежемесячно сбрасывает на украинские позиции и мирные населенные пункты около 3000 управляемых бомб. Они имеют радиус действия более 60 километров, то есть российские истребители-бомбардировщики Су-30, Су-34 и Су-35 могут выпускать свои бомбы за пределами досягаемости почти всей украинской противовоздушной обороны, кроме некоторых западных систем.

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Украина научилась запускать КАБы

Управляемые авиационные бомбы (КАБ) весом 500 и 1000 килограммов являются "чудо-оружием" для россиян, отметила украинская аналитическая группа Deep State. У украинцев практически нет противодействия. Фактически, Украина не может защититься от этих атак, но она может наносить удар с помощью собственных управляемых бомб.

Для этого украинские военно-воздушные силы превращают свои 40 или 50 уцелевших истребителей МиГ-29 и, возможно, также десятки истребителей Су-27 в высокоточные планирующие бомбардировщики. Их вооружили американскими подвесными бомбами малого радиуса.

Это важное событие, поскольку крошечные украинские Военно-воздушные силы пытаются сравниться с сокрушительной кампанией планирующих бомбардировок значительно большей российской авиации, которая имеет сотни Су-30, Су-34 и Су-35 с четырьмя или даже шестью КАБ на каждой миссии.

Есть плохая новость

Она заключается в том, что Украина, вероятно, не может приобрести достаточно SDB (Small Diameter Bomb – бомбы малого диаметра) или других боеприпасов, чтобы продолжать миссии своих МиГов и Су.

Никто за пределами Пентагона и украинских Военно-воздушных сил не знал, что украинцы имеют 130-килограммовые SDB, которые работают на расстоянии 110 километров под спутниковым наведением на выдвижных крыльях, пока в конце прошлого месяца в сети не появились фотографии, на которых изображен МиГ-29 с шестью миниатюрными бомбами под крыльями.

Что такое SDB и в чем его преимущество

SDB имеет преимущество в том, что он меньше, а также его можно запускать на большую дальность, чем JDAM-ER и AASM. Один МиГ или Су, вооруженный SDB, мог бы поразить шесть целей за один вылет, и сделать это с большого расстояния, таким образом уменьшив риски для себя быть сбитым вражеской ПВО.

Не менее важно, что SDB стоит всего 40 000 долларов за бомбу. Это примерно такая же стоимость, как JDAM-ER, но меньше стоимости AASM. Низкая стоимость SDB должна предусматривать большие партии бомб для Украины.

Из интенсивности ударов российских атак становится очевидным, что промышленность РФ может производить около 3000 комплектов управляемых бомб ежемесячно. Чтобы израсходовать все 3000 бомб, нужно всего несколько десятков Су, каждый из которых запускает по два-четыре КАБ через день в течение месяца.

Украина имеет достаточно самолетов. Более того, уже летом 2024 года наше государство должно получить F-16.

Почему украинцам не хватает бомб

Франция пообещала 50 AASM в месяц. Ни Вашингтон, ни Киев не разглашают, сколько JDAM и SDB США отправляют в Украину, но первый контракт, который Пентагон подписал с Boeing на JDAM для Украины в начале 2023 года, стоил 41 миллион долларов – этого было достаточно примерно для тысячи комплектов бомб.

Следующий крупный контракт на JDAM был заключен более чем через год.

Маловероятно, что союзники Украины передают более нескольких сотен планирующих бомб в месяц. Это потенциально лишь десятая часть бомб, которые понадобятся Украине, чтобы сравниться с воздушной огневой мощью России.