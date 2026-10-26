"Готовы к испытаниям": Украина завершила свою часть разработки ракеты Freyja

Украина завершила свою часть работ над совместной европейской противобаллистической ракетой Freyja. В настоящее время Киев ожидает завершения разработки со стороны десяти стран-партнеров, чтобы как можно скорее приступить к испытаниям.

Об успешном завершении украинского этапа проекта по созданию новой системы перехвата, по данным компании Fire Point, объявил президент Зеленский.

Каковы подробности?

Глава государства призвал иностранных партнеров ускорить свои процессы, чтобы совместный оборонный комплекс как можно скорее перешел к практическим испытаниям.

Противоракетная система Freyja должна стать более дешевой и доступной альтернативой американским комплексам Patriot для эффективного противодействия баллистическим ракетам.

Проект объединяет технологические усилия десяти стран-партнеров, разрабатывающих отдельные компоненты противовоздушной обороны. Благодаря реализации этой программы европейские государства стремятся создать автономную и надежную систему защиты неба.



Разработка ракеты FP-7 / FirePoint

Что было известно ранее?

Напомним, как об этом уже сообщалось на нашем сайте, Украина вместе с европейскими партнерами активно внедряет альтернативные решения для усиления противоракетной защиты и снижения зависимости от иностранных поставок.

Ранее гендиректор FirePoint Ирина Терех заявила, что Freyja станет европейской антибаллистической системой, альтернативной Patriot. Ее планируют сделать масштабированной, доступной и независимой от китайских компонентов и американских экспортных ограничений ITAR.