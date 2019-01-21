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      Украина получила заманчивые предложения от "Газпрома" и Европейской комиссии относительно газа

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      Встреча относительно газовых вопросов Украины, России и ЕС: заявления украинской стороны
      Встреча относительно газовых вопросов Украины, России и ЕС: заявления украинской стороны / Соцсети

      В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча относительно газовых вопросов с участием представителей Украины, России и Европейского Союза. По итогам встречи, украинская сторона сделала несколько важных заявлений.

      Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, отметил, что во время встречи "Газпром" предложил продолжить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины", что сейчас действуют до 2019 года, даже без проведения каких-либо консультаций, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Сколько Украина заплатила за газовую зависимость от России: в "Нафтогазе" обнародовали сумму

      В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите по европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

      Кроме того, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев утверждает, что в конце мероприятия Украина получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года.

      "Мы благодарим за предложение, которое команда господина Шефчовича (вице-президент Европейской комиссии) сделала в конце этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет время обсудить это как в "Нафтогазе", так и с акционером", – отметил он.

      Напомним, ранее посол Чехии по особым поручениям по делам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, что Россия и Украина приближаются к новому конфликту относительно транзита газа через территорию Украины накануне 2020 года.

      Что известно о сложных отношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"?​
      28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

      И тем не менее – нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитного контракта 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов относительно антимонопольных претензий по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.

      Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" отделаться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. И до сих пор "Газпром" не заплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

      как разворачивается газовый конфликт между украиной и россией:
      Теги: Новости Украины Газовый конфликт Новости России Евросоюз Газпром Газ Нафтогаз Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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