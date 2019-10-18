Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе: детали от МИД

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Украина приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии в рамках выполнения минских договоренностей. Он уточнит, что под амнистию не подпадают лица, причастные к катастрофе малайзийского "Боинга" и других военных преступлений.

Как сообщил Боднар во время Часа вопросов к правительству в Раде, амнистия заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, то есть когда на оккупированных территориях будет выбрана легитимная украинская власть и восстановлен суверенитет Украины.

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Есть два срока, о которых мы сегодня говорим. Это недопущение преследования и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. Именно в 14-м году, и это прописано в минских договоренностях. Второй срок – это амнистия в отношении лиц, судом признанных виновными в определенных преступлениях,

– отметил заместитель министра иностранных дел.

По его словам, решение, к кому применять или не применять амнистию принимает суд. Правда, под амнистию точно не подпадают:

лица, которые согласно международному законодательству, совершали геноцид,

лица, совершившие военные преступления;

лица, причастны к катастрофе малайзийского "Боинга".

"Сейчас это дискуссионный вопрос. Мы должны его вынести на обсуждение, потому что он является общественно значимым и очень чувствительным для общества. Я получил возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины", – отметил представитель МИД.

Чиновник напомнил, что ранее Верховная Рада поддержала внесенный президентом проект закона о недопущении преследования и наказания. Но он так и остался в статусе законопроекта, так как он не был подписан и передан на подпись президенту.

В статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования,

– добавил Боднар.