Україна ухвалила всі закони для амністії на Донбасі: деталі від МЗС

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Україна ухвалила всі законодавчі акти, необхідні для здійснення амністії у межах виконання мінських домовленостей. Він уточний, що під амністію не підпадають особи, що є причетними до збиття малайзійського "Боїнга" та інших воєнних злочинів.

Як повідомив Боднар під час Години запитань до уряду у Раді, амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, тобто коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу та відновлено суверенітет України.

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Є два терміни, про які ми сьогодні говоримо. Це недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій в Донецькій і Луганській областях в 2014 році. Саме в 14-му році, і це прописано в мінських домовленостях. Другий термін – це амністія щодо осіб, судом визнаних винними у певних злочинах,

– зазначив заступник міністра закордонних справ.

За його словами, рішення, до кого застосовувати чи не застосовувати амністію ухвалює суд. Щоправда, під амністію точно не підпадають:

особи які, відповідно до міжнародного законодавства, скоїли злочини щодо геноциду,

особи, що скоїли воєнні злочини;

особи, які є причетними до збиття малайзійського "Боїнга".

"Зараз це питання – для дискусії. Ми повинні його винести на обговорення, тому що воно є суспільно значимим і надзвичайно дражливим для суспільства. Я мав можливість у цьому переконатися під час поїздок регіонами України", – зауважив представник МЗС.

Чиновник нагадав, що раніше Верховна Рада підтримала внесений президентом проєкт закону про недопущення переслідування та покарання осіб. Але він так і залишився у статусі законопроекту, тому що його не було підписано та передано на підпис президенту.

У статті 5 зазначеного законопроєкту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини за якими не підпадають під дію закону про недопущення переслідування,

– додав Боднар.

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Що про амністію бойовиків казала українська влада

Очільник МЗС Вадим Пристайко заявляв, що Україна не підтримує повну амністію для проросійських бойовиків, що діють на окупованому Донбасі.

"Хочу нагадати, що у 2015 році був проголосований закон про амністію, який не передбачав жодних повних амністій. Так само повних амністій не передбачає жодна робота чинної дипломатії", – підкреслив він.

Щодо президента Володимира Зеленського, то він взагалі не підтримує амністію бойовиків і "міліції" в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, якщо й буде оголошено амністію проросійських бойовиків, то тільки не внаслідок здачі національних інтересів

"Я не хочу, щоб ми зараз гралися в "Нострадамуса". Ви ж бачите, якою є ситуація – вона динамічно змінюється. Я точно можу сказати – у нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде надалі – зараз я щось говоритиму вам, а потім воно змінюватиметься, тому що ми повинні реагувати на, зокрема, міжнародну ситуацію", – казав нардеп.

Чинний спікер Верховної Ради Дмитро Разумков до виборів наголошував, що для людей, які є замішаними у військових діях на Донбасі, амністія є неприпустимою.

"Якщо ж ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії тут не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", – констатував він.

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Що таке амністія? Це повне або часткове (заміна м'якшим) звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. Застосовують її до певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів. Здійснювати амністію можна лище за рішенням очільника держави або вищого представницького органу влади, тобто Верховної Ради.