Українці не готові до компромісів з агресором на Сході: соцопитування

Громадяни України вважають неприйнятними амністію бойовиків та більшість можливих компромісів з невизнаними республіками, пов'язаних з Мінськими домовленостями.

Згідно із загальнонаціональним опитуванням, що проводилося фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України, громадяни не готові йти на компроміси з агресором щодо конфлікту на Донбасі.

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Жителі України в переважній більшості вважають недопустимим проведення виборів на окупованих територіях на умовах бойовиків (66% проти 13%), а також висловилися проти амністії військових, що воювали в угрупованнях проти української армії (61% проти 15%). Формування силових органів на непідконтрольних територіях лише із жителів ОРДЛО підтримують лише 18% населення проти 58%.



Також люди більшістю висловилися проти надання російській мові статусу державної – 54% проти 30%. Згодою на особливі економічні відносити ОРДЛО з Росією відповіли 23% проти 53%. Позаблоковий статус України підтримали 29% проти 48%.

Відзначимо, що, згідно з останнім опитуванням, українці переважною більшістю позитивно висловилися за вступ до НАТО та ЄС і лише незначна кількість вважає, що треба налагоджувати зв'язки з Росією.

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.