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      Російські окупанти намагаються вибити українську армію з Мар'їнки: деталі

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      Від початку доби кремлівські найманці вже 8 разів обстріляли позиції українського війська. На підступах до окупованого Донецька, де українські військові майже впритул наблизились до обласного центру.

      У Мар'їнці наші військові зайняли нові стратегічні позиції під самим носом у ворога і окупанти не можуть з цим змиритись та гатять з усіх калібрів.

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      Зараз наші позиції рясно посипані ворожими артснарядами, які російські найманці чи не щодня використовують проти української армії. Від одного з таких Дядя Вова нещодавно отримав контузію, та швидко повернувся у стрій – і продовжує будувати укріплення. Ця точка надважлива.

      війна на донбасі
      Український захисник Дядя Вова

      "Стратегія цієї позиції заключається в тому, щоб вони не виходили (проросійські бойовики – "24") і не обстрілювали Мар'їнку. Це перша стратегія. А другій – коли буде наказ, то будемо дивитись в іншу сторону. Вони раніше виходили сюди і обстрілювали всі наші пости. Зараз вони цього робити не можуть, тому що ми тут", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дядя Вова.

      Стріляють тут щодня і використовують повний спектр озброєння.

      Ворог зазвичай стріляє зі стрілецької зброї та мінометів. Вони нас типу провокують на обстріли, але ми даємо адекватну відповідь, намагаємося дотримуватись режиму тиші,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Юрій.

      До ворога близько, тож висовуватись не варто. Для спостереження використовують армійський варіант перископу – трубу розвідника. Особливо люблять ту, яку зробили школярі і вийшло у них професійно.

      війна на донбасі
      Труба розвідника, яку зробили школярі

      Попри серйозну систему укритів, деінде доводиться пересуватись швидко, зігнувшись. Обстріл може початись у будь-який момент. Проте попри намагання ворога вибити українську армію з цих позицій, всі в гарному гуморі. Російських терористів не бояться.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
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