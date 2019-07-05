Щоразу Донбас потопав у крові, – військовий про ціну домовленостей
На фронті знову втрати. Біля Мар'їнки через ворожі атаки загинув один український захисник. Ще шестеро – поранено. Про неспокійну ніч на Донеччині – читайте в матеріалі воєнкора 24 каналу.
На промзоні поблизу Донецька з 2014 року безперервно йдуть запеклі бої. Тиша там наступає зрідка.
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Стріляють щодня, а ввечері додається важка зброя. "Стріляють з мінометів, стріляють з РПГ. Щодня стрілкотня, а ввечері вже потяжче – міномети. Було пару днів тому ствольняк працював, все працювало. Так що ми не розслабляємося", – розповів військовослужбовець ЗСУ "Малина".
Час від часу ворог гатить із чогось серйознішого.
В суботу на тому тижні противник використовував три самохідні артилерійські установки НОНА 2С, і був обстріл з використанням танкових снарядів та 120-х мін,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ "Дим".
"Дим" на війні з 2015го року і десятки разів відчувавна собі ціну домовленостей про мир у Мінську. За його словами, кожен раз після цього Донбас потопав у крові.
Рашистсько-сєпарські формування, вони відчувають якусь безвідповідальність за свої обстріли,
– сказав "Дим."
Ці руїни – залишки промзони поблизу Донецька
Ворожі обстріли не проходять безкарно, за кожен постріл прилітає у відповідь від українських військових.
Коли вони перші починають, то доводиться відповідати, тому що треба якось оборонятися. Якщо не будемо, то вони будуть йти сюди вперед,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ "Гектор"
Останній тиждень кількість обстрілів з боку ворога наростає, збільшується і кількість загиблих українських військових. Проте окупанта також регулярно несе втрати.
Промзона Донеччини
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