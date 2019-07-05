5-річчя звільнення Слов'янська та Краматорська: найстрашніші 84 дні війни

Сьогодні п'ята річниця звільнення Слов'янська та Краматорська.

П'ять років тому в цей день українські розвідники повернули прапор України на міську раду Слов'янська.

Міста були звільнені від терористів, очолюваних кадровими російськими військовими. Місцеві мешканці нарешті отримали гуманітарну допомогу та головне – мир на своїх вулицях. Вони вітали українських військових, обіймали та дякували.

Більше про визволення міст тут: 5 років звільнення Слов'янська і Краматорська: як це було та чому це важливо

За час окупації Слов'янська, яка тривала 84 дні, загинули 119 місцевих, було зруйновано сотні багатоповерхівок та більше тисячі приватних будинків. З окупованого міста російсько-терористичні сили цинічно вели обстріли по позиціях українських військових, через обстріли страждали і житлові райони та цивільні мешканці Слов'янська. У місті довгий час не було води та електроенергії. Терористи захоплювали людей у полон та тримали в захопленій будівлі СБУ.