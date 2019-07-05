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      5-річчя звільнення Слов'янська та Краматорська: найстрашніші 84 дні війни

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      5 років звільнення Слов'янська і Краматорська
      5 років звільнення Слов'янська і Краматорська / Радіо Свобода

      Сьогодні п'ята річниця звільнення Слов'янська та Краматорська.

      П'ять років тому в цей день українські розвідники повернули прапор України на міську раду Слов'янська.

      Міста були звільнені від терористів, очолюваних кадровими російськими військовими. Місцеві мешканці нарешті отримали гуманітарну допомогу та головне – мир на своїх вулицях. Вони вітали українських військових, обіймали та дякували.

      Більше про визволення міст тут: 5 років звільнення Слов'янська і Краматорська: як це було та чому це важливо

      За час окупації Слов'янська, яка тривала 84 дні, загинули 119 місцевих, було зруйновано сотні багатоповерхівок та більше тисячі приватних будинків. З окупованого міста російсько-терористичні сили цинічно вели обстріли по позиціях українських військових, через обстріли страждали і житлові райони та цивільні мешканці Слов'янська. У місті довгий час не було води та електроенергії. Терористи захоплювали людей у полон та тримали в захопленій будівлі СБУ.

      До п'ятої річниці звільнення міст Український інститут національної пам'яті розпочав кампанію "Вертаємо своє". Вона діятиме в Києві, Луганській та Донецькій областях – будуть презентовані книжка, документальний фільм, історична виставка. Також у Слов'янську відкриють меморіальну дошку загиблим на російсько-українській війні, а у Дружківці – музей-меморіал "Спротив Українського Донбасу окупаційним режимам". Більше про заплановані заходи.

      Ця кампанія – привід нагадати, що боротися за свої території, своїх людей, свої цінності та історію – це не опція, а обов'язок держави, яка хоче бути сильною та незалежною.

      Найближчим часом маємо багато пам'ятних дат війни, коли будемо згадувати героїв – живих та тих, що віддали свої життя в боях. Бо літо 2014 було пекельним на фронті.

      Більше про те, якими бачили окупантів місцеві жителі, читайте у спецпроекті 24 каналу: Історія окупації і звільнення Донбасу: розповідь добровольця

      Згадувати ті дні, і тих людей важливо ще й тому, що зараз мало не щодня Росія продовжує вбивати українців. Уже від початку цього місяця маємо вбитих на війні – медиків та військових.

      Звільнення міст від терористів та російських військових влітку 2014 зупинило поширення "рускава міра" на Південь та вглиб країни. Але звільнити свої міста не вийшло б, не наступаючи. Досягнути перемоги можна лише тоді, коли ми сильні.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Тероризм Слов'янськ Новини Краматорська
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