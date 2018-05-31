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Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Facebook

Реакция российских СМИ и российских чиновников на новость о том, что журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 апреля, на самом деле жив, была не слишком бурной. Кто, что и почему говорил – выясняли журналисты сайта "24".

Новость о том, что на самом деле журналист – живой, а его "убийство" было частью хорошо продуманной операции спецслужб, озадачила многих и спровоцировала волну интересных реакций и комментариев. Лучшие мемы о своей гибели собрал сам Бабченко на своей странице.

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Были те, кто не скрывал искренней радости от того, что друг и коллега оказался живым. Были те, кто говорил, что это – пересечение границы добра и зла, и так ловить хайп на собственной смерти – нельзя. Российский журналист Андрей Солдатов, например, заявил, что инсценировка его коллегой собственной смерти была "пересечением границы". "Я рад, что он жив, но он еще больше подорвал доверие к журналистам и к СМИ", – написал он.

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Еще один коллега Бабченко Илья Азар написал, что операцию в СБУ придумали все же слишком жесткую. "В журналистских чатах вижу предложения всем вместе набить Аркаше морду (а некоторые даже готовы приехать и убить, но это надеюсь, все же сгоряча)", – написал он.

Реакция федеральных СМИ была несколько менее лояльной. Тезис "Все украинцы врут" вполне ожидаемо перетекал из новостей федеральных каналов в заявления официальных ведомств и наоборот. Вся эта ситуация стала главной темой программы Владимира Соловьева, но эфир получился очень вялым. Обсуждение закручивалось вокруг того, что Украине больше никто никогда не поверит. Озвучивали версии о том, что Бабченко мог неудачно пошутить над друзьями после экспериментов с алкоголем, а потом был вынужден как-то выкручиваться (без объяснений, к чему здесь СБУ), радовались, что Украина разоблачила себя как талантливого создателя новостных фейков, и никак не соглашались поддерживать тезис ведущего, что и в этом тоже виноваты кровавые добробатовцы.

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Остальные каналы уделили теме воскрешения Бабченко значительно меньше эфирного времени. Хотя пытались получить из этой истории значительно больше практической пользы. Так, в выпуске новостей на канале НТВ подчеркнули: "После истории с убийством и воскрешением" Аркадия Бабченко многие вспомнили инцидент с отравлением Сергея Скрипаля. Британские спецслужбы тогда тоже поспешили обвинить в случившемся Россию, не приведя никаких доказательств. Скрипаль тоже остался жив, но обвинения с Москвы никто так и не снял. Напрашивается вопрос: возможно ли, что эти истории сочиняли одни и те же люди?".

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram по этому поводу написала: "Ну, вот и хорошо. Живой – и пускай земля ему стекловатой, как говорится. А кому не лень посчитать, сколько из тех, кто уже раструбил, что "критик Путина убит", теперь раструбили, что ни хрена не убит?", – написала она.

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Симоньян также повторила тезис о проведении аналогии между Бабченко и Скрипалем, отметив, что "мир становится гуманнее", так как для провокации больше не нужно убивать людей. "Теперь все проще и милее – спрятал какого-то скрипалебабченко на пару дней – и все, тащи зачетку. Это не может не радовать мою христианскую душу", – заявила она.

В Министерстве иностранных дел России инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко назвали "маскарадом". "То, что Бабченко жив, – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в истории был заложен пропагандистский эффект, очевидно", – написала спикер МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В официальном сообщении пресс-службы МИД РФ отмечается, что сразу же после запуска слуха об убийстве Бабченко были сделаны заявления украинского премьер-министра и других официальных лиц, которые прямо обвинили в причастности к этому Россию.

"Теперь же украинская власть полностью взяла курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василия Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сразу смог прокомментировать новость о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. "Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, почему, что и так далее. Я ничего не могу сказать", — сказал он.

Следственный комитет России, который менее чем через час после объявления информации об "убийстве" Бабченко открыл в отношении этого уголовное производство, новых заявлений не делал, о судьбе открытого дела пока ничего не известно.

Наиболее лаконично реакцию России на эту инсценировку сформулировал исследователь российской организованной преступности Марк Галеотти. По его мнению, замечательная новость о том, что Бабченко жив, может сыграть и злую шутку. В том числе и потому, что в следующий раз, в случае убийства, Россия сможет разыграть карту "откуда вы знаете, что это правда?"

 

Теги: Новости Украины Новости политики Публикации "Убийство" Аркадия Бабченко Новости России журналисты СМИ Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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