Україна бреше, згадайте Скрипаля: як у Росії відреагували на інсценування смерті Бабченка

Реакція російських ЗМІ та російських чиновників на новину про те, що журналіст Аркадій Бабченко, якого нібито застрелили 29 квітня, насправді живий, була не надто бурхливою. Хто, що і чому казав – з’ясовували журналісти сайту "24".

Новина про те, що насправді журналіст – живий, а його "убивство" було частиною добре продуманної операції спецслужб, спантеличила багатьох і спровокувала хвилю цікавих реакцій та коментарів. Найкращі меми про свою загибель зібрав сам Бабченко на своїй сторінці.

Читайте також: Аркадій Бабченко живий: деталі

Були ті, хто не приховував щирої радості від того, що друг і колега виявився живим. Були ті, хто казав, що це – перетин межі добра і зла, і так ловити хайп на власній смерті – не можна. Російський журналіст Андрій Солдатов, наприклад, заявив, що інсценування його колегою власної смерті було "перетином межі". "Я радий, що він живий, але він ще більше підірвав довіру до журналістів і до ЗМІ", – написав він.

Читайте також: Реакція колег Бабченка на новину про те, що він живий: у мережі з'явилося емоційне відео

Ще один колега Бабченко Ілля Азар написав, що операцію в СБУ придумали все ж занадто жорстку. "В журналістських чатах бачу пропозиції всім разом набити Аркаші морду (а деякі навіть готові приїхати і вбити, але це сподіваюся, все ж зопалу)", – написав він.

Реакція федеральних ЗМІ була дещо менш лояльною. Теза "Всі українці брешуть" цілком очікувано перетікала із новин федеральних каналів у заяви офіційних відомств і навпаки. Вся ця ситуація стала головною темою програми Володимира Соловйова, але ефір вийшов дуже млявим. Обговорення закручувалось навколо того, що Україні більше ніхто ніколи не повірить. Озвучували версії про те, що Бабченко міг невдало пожартувати над друзями після експериментів з алкоголем, а потім був змушений якось викручиватись (без пояснень, до чого тут СБУ), раділи, що Україна викрила себе як талановитого творця новинних фейків і ніяк не погоджувались підтримувати тезу ведучого, що і в цьому теж винні криваві добробатівці.

Читайте також: Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо

Решта каналів виділила темі воскресіння Бабченко значно менше ефірного часу. Хоча намагались отримати з цієї історії значно більше практичної користі. Так, у випуску новин на каналі НТВ наголосили: "Після історії з "убивством і воскресінням" Аркадія Бабченка багато хто пригадав інцидент з отруєнням Сергія Скрипаля. Британські спецслужби тоді теж поспішили звинуватити в тому, що трапилося, Росію, не навівши жодних доказів. Скрипаль також залишився живий, але звинувачення з Москви ніхто так і не зняв. Напрошується питання: чи можливо, що ці історії складали одні і ті ж люди?".

Головний редактор МІА "Росія сьогодні" і телеканалу RT Маргарита Симоньян в Telegram з цього приводу написала: "Ну, ось і добре. Живий – і нехай земля йому скловатою, як то кажуть. А кому не лінь порахувати, скільки з тих, хто вже розтрубив, що "критик Путіна убитий", тепер розтрубили, що ні хріна не убитий?", – написала вона.

Читайте також: "Операцію СБУ повинен коментувати психіатр": в ФСБ зреагували на те, що Бабченко живий

Симоньян також повторила тезу про проведення аналогії між Бабченком і Скрипалем, зазначивши, що "світ стає гуманнішим", адже для провокації більше не потрібно вбивати людей. "Тепер все простіше і миліше – сховав якогось скріпалебабченка на пару днів – і все, тягни заліковку. Це не може не тішити мою християнську душу", – заявила вона.

У Міністерстві закордонных справ Росії інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка назвали "маскарадом". "Те, що Бабченко живий, – найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандистський ефект, очевидно", – написала речниця МЗС Росії Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook.

В офіційному повідомленні прес-служби МЗС РФ наголошується, що відразу ж після запуску слуху про вбивство Бабченка були зроблені заяви українського прем'єр-міністра та інших офіційних осіб, які прямо звинуватили в причетності до цього Росію.

"Тепер же українська влада повністю взяла курс на розкрутку русофобської брехні: за словами глави СБУ Василя Грицака, українськими силовиками був затриманий передбачуваний виконавець вбивства, який, як він підкреслив, був нібито завербований російськими спецслужбами", – йдеться у повідомленні.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не зразу зміг прокоментувати новину про те, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий. "Я бачив, але у мене немає ніякої інформації. Я не знаю, хто звинувачує, чого, що і так далі. Я нічого не можу сказати", — сказав він.

Слідчий комітет Росії, який менш ніж за годину після оголошення інформації по "убивство" Бабченка відкрив щодо цього кримінальне провадження, нових заяв не робив, про долю відкритої справи наразі нічого не відомо.

Найбільш лаконічно реакцію Росії на це інсценування сформулював дослідник російської організованої злочинності Марк Ґалеотті. На його думку, чудова новина про те, що Бабченко живий, може зіграти і злий жарт. В тому числі і тому, що наступного разу, у випадку вбивства, Росія зможе розіграти карту "звідки ви знаєте, що це правда?"