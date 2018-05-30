"Операцію СБУ повинен коментувати психіатр": в ФСБ зреагували на те, що Бабченко живий

Заява МВС України про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, а потім його "воскресіння" службою безпеки країни є вкрай цинічною акцією, яка остаточно дискредитує силові структури цієї держави.

Про це в коментар виданню "РИА Новости" сказав член Ради із зовнішньої і оборонної політики РФ, генерал-майор ФСБ у відставці Олександр Михайлов.

Зазначимо, що Аркадій Бабченко виявився живим, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

У середу, 30 травня, у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка.

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Цю операцію повинен коментувати не розвідник, а психіатр. Ми маємо справу з абсолютно непередбачуваною спецслужбою, яка зовсім забула про своє призначення і шукає ворогів там, де їх немає. СБУ проявила себе як бандитська організація, позбавлена ​​будь-яких зачатків правової свідомості,

– заявив Михайлов.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте ця інформація виявилася імітацією СБУ задля затримання реального організатора злочину.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.