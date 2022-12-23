Украинца Евгения Малолетку признали фотографом года по версии The Guardian

Украинский фотокорреспондент Евгений Малолетко признан лучшим фотографом 2022 года по версии издания The Guardian. Украинец известен десятками фотографий, сделанных после полномасштабного вторжения.

Также именно Евгений Малолетка является автором фотографий обстрела российскими войсками. городской больницы №3 Мариуполя.

Важно В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы

The Guardian также обнародовало 10 самых знаменитых фотографий фотографа и расспросило его об истории их создания. По данным издания, Евгений был членом команды Associated Press и автором самых ярких фото о войне в Украине.

Украинский фотограф был в Мариуполе с первых часов оккупации

До начала полномасштабного российского вторжения Евгений Малолетка и команда Associated Press находились в Харькове. Там украинец снимал подготовку к боевым действиям. Когда риск развертывания войны стал значительным, команда Associated Press выехала в Мариуполь. Евгений со своими коллегами прибыли в город за час до начала полномасштабного вторжения.

В течение 20 дней команда фиксировала преступления России, но вынуждена была уехать из-за того, что оккупанты начали разыскивать фотографов. Покинул Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.

Войны в Украине / Фото Евгения Малолетки

После Мариуполя Малолетка продолжил работу в горячих точках, в частности в Харькове, Изюме и Херсоне.

В Херсон я вернулся не сразу после увольнения, а чуть позже. Возвращения Украины люди ждали 9 месяцев. И, несмотря на все страдания, которые пережили люди во время войны, мы слышали только одно: "Лучше быть под обстрелами, чем под Россией",

– отметил он для The Guardian.

Ранее Евгений Малолетка вместе с коллегой Мстиславом Черновым стали лауреатами французской премии Bayeux Calvados-Normandy Award за фоторепортажи из Мариуполя.