Россия никогда не станет добрым соседом: как украинцам выжить с врагом под боком

Во время довольно редких споров о послевоенном устройстве отношений между Украиной и Россией мне пытаются привести в пример взаимоотношения между Францией и Германией, которые пережили только в 20 веке две кровавые войны с большим количеством жертв.

Россияне могут измениться ментально только в одном случае

Понятно, что время лечит раны. Понятно, что могилы и окопы зарастают травой. Понятно, что с десятилетиями память ослабевает и ненависть становится не такой яркой.

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Но главная причина восстановления человеческих и государственных взаимоотношений заключается в ментальных изменениях миллионов жителей этих стран, в прогрессе их политического устройства, в изменении целей, задач, методов их решения, в другой моральной парадигме, которая стала естественной для общества. Мир и взаимное уважение – это горький опыт, мудрость и понимание, что война проблемы не решает, а создает. На века.

Рассматривая наши будущие взаимоотношения с соседом я все чаще прихожу к слову "необратимость".

Понятно, что в этой жизни ничего не бывает "навсегда", но для того, чтобы "навсегда" не случилось, нужны глубинные изменения в обществе. Ни на миг не могу представить, с чего вдруг русский глубинный народ изменится ментально и психологически.

Точнее, могу – военные поражения, как в случае с немцами, отрезвляют на века, но для этого они должны быть разгромными. Вариант: поубивали друг друга и разошлись миром – не работает.

Россия прекрасно существует в своей ментальной недоразвитости. Ее жителям не нужны свободы, демократия, справедливость и мир. Им удобно там, где они сейчас – примерно в конце 19 – начале 20 века: не выбравшись из ментального крепостничества, вкусив примитивной индустриализации и считая, что все на свете решает количество пушек. Плюс, склонность к фашизму и монархии, как форм правления.

Украинское общество должно стать другим для выживания с соседом

Варианта замирения вроде Франции – Германии точно ждать не придется. Для нескольких поколений украинцев, минимум на следующие 75 – 100 лет, Россия будет объектом недоверия, ненависти и источником опасности во всех своих проявлениях. Северная и Южная Корея – это более правдоподобный вариант.

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Это будет огромной ментальной проблемой для украинского общества, главным тормозом для гуманизации и развития системы мировых ценностей внутри страны. Нам надо привыкать к мысли, что для выживания мы должны создать милитарное общество, которое готово в любой момент взять в руки оружие и отразить удар. Как это делает Израиль.

В принципе, теперь у нас многое надо строить по примеру Израиля – от воздушного "железного щита" и военной промышленности современного уровня, закрытой в подземные помещения, до демократии в предельно милитаризованном обществе.

Необратимость. Россия никогда не станет другой и никогда не превратится в доброго соседа. Ей не нужно это. Меняться нужно нам, иначе рано или поздно людоеды до нас доберутся. А не хотелось бы.