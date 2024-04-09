Ситуация не радужная: чего надо остерегаться украинцам в апреле

Первая неделя апреля завершилась неоднозначным показателем налетов дронов-камикадзе Shahed-136. Россияне применили 96 дронов, из которых 82 были сбиты.

Усиление ПВО нужно как можно скорее

Неоднозначность заключается в том, что только дважды "Шахеды" применялись количественно более 20 единиц. В начале апреля вообще могло показаться, что у российских оккупантов проблемы с этой составляющей из-за малых налётов и одной ночи вообще без дронов-камикадзе. Но это неправильное мнение.

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Наоборот, интенсивность применения "Шахедов" показала, что системно они в апреле могут поддерживать уровень налетов, возможно, меньший, чем в марте. Однако он не будет уступать показателям января и февраля 2024 года.

По интенсивности применения FPV-дронов наоборот отмечается не стабильность, а рост. В частности, за первую неделю апреля средний показатель применения врагом FPV-дронов превысил многомесячный стандарт до 200 единиц. В некоторые дни вообще даже приблизился к 300 единиц.

Пока что нет какого-то относительно стабильного применения среднего показателя, но тенденция, мягко говоря, не радужная. Если такая интенсивность сохранится, то можно говорить о наращивании ресурса FPV-дронов у врага.

Также участились случаи применения разведывательных дронов, в частности Zala, Supercam, "Орлан-10", "Форпост". Регулярная разведка противником ведется в зоне боевых действий и тыловых районах. Участилась разведка в районе Одессы, что может говорить о том, что готовятся удары.

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Каких-либо существенных изменений в применении барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" не наблюдается – в среднем за сутки есть до 10 применений. С учетом постоянного показателя применения этой компоненты, можно говорить, что увеличить их производство, чтобы выйти за количественные пределы, врагу пока не удается.

В целом ситуация с российской компонентой дронов – не радужная. Проблематика "Шахедов" не решена, что в очередной раз говорит о необходимости скорейшего усиления ПВО. В то же время применение FPV-дронов постепенно наращивается, что делает еще более острым вопрос обеспечения подразделений и техники с линии боевого соприкосновения комплексами РЭБ.