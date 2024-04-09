Посилення ППО потрібне якомога швидше

Неоднозначність полягає в тому, що лише двічі "Шахеди" застосовувалися кількісно понад 20 одиниць. На початку квітня взагалі могло здатися, що у російських окупантів проблеми з цією складовою через малі нальоти й одну ніч взагалі без дронів-камікадзе. Але це неправильна думка.

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Навпаки, інтенсивність застосування "Шахедів" показала, що системно вони у квітні можуть підтримувати рівень нальотів, можливо, менший, ніж у березні. Однак він не поступатиметься показникам січня і лютого 2024 року.

За інтенсивністю застосування FPV-дронів навпаки відзначається не стабільність, а зростання. Зокрема, за перший тиждень квітня середній показник застосування ворогом FPV-дронів перевищив багатомісячний стандарт до 200 одиниць. У деякі дні взагалі навіть наблизився до 300 одиниць.

Поки що немає якогось відносно стабільного застосування середнього показника, але тенденція, м'яко кажучи, не весела. Якщо така інтенсивність збережеться, то можна говорити про нарощування ресурсу FPV-дронів у ворога.

Також почастішали випадки застосування розвідувальних дронів, зокрема Zala, Supercam, "Орлан-10", "Форпост". Регулярна розвідка противником ведеться у зоні бойових дій та тилових районах. Почастішала розвідка в районі Одеси, що може говорити про те, що готуються удари.

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Яких-небудь істотних змін у застосуванні баражувальних боєприпасів типу "Ланцет" не спостерігається – в середньому за добу є до 10 застосувань. З урахуванням постійного показника застосування цієї компоненти, можна говорити про те, що збільшити їх виробництво, щоб вийти за кількісні межі, наразі ворогу не вдається.

Загалом ситуація з російською компонентою дронів – не райдужна. Проблематика "Шахедів" не вирішена, що в черговий раз говорить про необхідність якнайшвидшого посилення ППО. Водночас застосування FPV-дронів поступово нарощується, що робить ще гострішим питання забезпечення підрозділів і техніки з лінії бойового зіткнення комплексами РЕБ.