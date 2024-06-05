СМИ пишут, что украинцев с двойным гражданством не будут выпускать из страны: так было и раньше
Ряд медиа опубликовали информацию о том, что украинцев с двойным гражданством не будут выпускать из страны и могут мобилизовать. На самом же деле Украина и раньше не признавала двойное гражданство.
С 1 июня 2024 года Украина отменила исключение "проживание за границей". Соответственно на мужчин призывного возраста, проживающих в других странах, распространяются права и обязанности граждан Украины.
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Некоторые украинцы больше не смогут выехать за границу
Украинские мужчины, в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за пределами Украины и имеют соответствующие отметки в документах, больше не имеют возможности выезжать за пределы Украины.
Это правило распространяется и на лиц, которые имеют гражданство и Украины, и США, о чем напомнили в посольстве.
Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины,
– говорится в напоминании посольства США.
Однако стоит отметить, что так было и раньше. Если на границе пограничники обнаруживали граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев, то их всегда привлекали к ответственности.
В который раз могу отметить, что в Украине запрещено иметь двойное гражданство. Даже если гражданин Украины имеет паспорт другой страны они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины,
– сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, людей с иностранными паспортами не стоит путать с гражданами Украины, которые постоянно проживают за пределами Украины. Они имели соответствующие отметки в своих документах об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки о взятии на постоянный консульский учет в заграничном дипломатическом учреждении Украины.
Ранее такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена,
– подчеркнул Демченко.
Правительство продлило работу паспортного сервиса для украинцев за рубежом
- 4 июня Кабмин принял решение продлить действие паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом. Этот проект по плану должен был работать до конца июня 2024 года, однако его работу продлили еще на 6 месяцев.
- В Министерстве по вопросам реинтеграции объяснили, что действие продлили "учитывая социальную значимость проекта" и для поддержки граждан.
- До этого украинцам за рубежом временно не выдавали паспорта. 23 апреля стало известно, что государственное предприятие "Документ", ответственное за паспортные столы, приостановило выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях. В зарубежных подразделениях предприятия заявили, что выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам.