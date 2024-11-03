Сложнее всего возвращать детей, которых похитила Россия, – Зеленский призвал партнеров помочь

Владимир Зеленский вечером 3 ноября записал обращение к нашим партнерам. Оно касалось возвращения наших граждан на родину.

Украинский лидер подчеркнул, что труднее всего возвращать не взрослых граждан, а детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение президента Украины.

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Что сказал Зеленский о возвращении украинцев домой

Владимир Зеленский отметил, что на этот раз он хочет обратиться к нашим партнерам относительно одного из базовых элементов мира. Он отметил, что Украина всегда радуется, когда удается вернуть из российского плена наших людей.

Вернуть домой. Воинов, гражданских. Это очень сложно, но мы делаем все, что можно, чтобы обмены происходили. Однако самое сложное возвращать не взрослых, а детей. Маленьких украинцев, которые украдены у родных. Детей, которые вывезены с временно оккупированной нашей территории – вывезены в Россию. И которых Россия пытается спрятать,

– объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что на сегодня никто не скажет точно, сколько украинских детей незаконно вывезла Россия. По словам Зеленского, украинской стороне известно о десятках тысяч.

"Это и совсем маленькие дети, и подростки. Те, у кого есть родные в Украине. И те, чьи родные, к сожалению, погибли от российских ударов", – отметил он.

Зеленский обратился к партнерам по возвращению незаконно вывезенных Россией украинцев / Видео с фейсбука президента Украины

Президент рассказал, что иногда везет, и дети сами могут выйти на связь с волонтерами, правозащитниками или своими родственниками в Украине. Но большинство россияне просто лишают любых средств связи, забирают и уничтожают документы детей и отправляют их в чужие российские семьи.

В неволе не то что годы, а каждый день имеет значение. И так же имеет значение каждое усилие, которое помогает освобождать наших людей,

– подчеркнул украинский глава.

Зеленский рассказал, что на этой неделе в Канаде состоялась конференция по пункту Формулы мира, который посвящен именно задаче вернуть домой всех украинских пленных, всех наших депортированных и украденных украинцев.

"Участие в конференции приняли более 70 государств и международных организаций. Есть полная поддержка для наших людей, для нашего государства и для нашей цели. Каждый обмен пленных – это достижение. Каждый ребенок, который вернулся домой в Украину, – это счастье. Но всех – всех должны вернуть", – отметил он.

Президент сказал, что работает наша инициатива Bring Kids Back UA. Вместе с нами для этого подключились Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ватикан и многие другие страны, которые являются посредниками.

Кроме того, Владимир Зеленский резюмировал, что Украина хочет настоящего мира для нашей земли и для всех наших людей. Он отметил, что это справедливо – вернуть домой всех, кого войной хотели лишить дома.