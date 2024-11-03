Український лідер наголосив, що найважче повертати не дорослих громадян, а дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення президента України.

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Що сказав Зеленський про повернення українців додому

Володимир Зеленський зазначив, що цього разу він хоче звернутися до наших партнерів щодо одного з базових елементів миру. Він наголосив, що Україна завжди радіє, коли вдається повернути з російського полону наших людей.

Повернути додому. Воїнів, цивільних. Це надзвичайно складно, але ми робимо все, що можна, щоб обміни відбувались. Проте найскладніше повертати не дорослих, а дітей. Маленьких українців, які вкрадені в рідних. Дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території – вивезені в Росію. І яких Росія намагається сховати,

– пояснив глава держави.

Він підкреслив, що на сьогодні ніхто не скаже точно, скільки українських дітей незаконно вивезла Росія. За словами Зеленського, українській стороні відомо про десятки тисяч.

"Це й зовсім маленькі діти, і підлітки. Ті, у кого є рідні в Україні. І ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів", – зазначив він.

Зеленський звернувся до партнерів щодо повернення незаконно вивезених Росією українців / Відео з фейсбуку президента України

Президент розповів, що іноді щастить, і діти самі можуть вийти на зв’язок із волонтерами, правозахисниками чи своїми родичами в Україні. Але більшість росіяни просто позбавляють будь-яких засобів зв’язку, забирають та знищують документи дітей та відправляють їх у чужі російські сім'ї.

В неволі не те що роки, а кожен день має значення. І так само має значення кожне зусилля, яке допомагає звільняти наших людей,

– підкреслив український очільник.

Зеленський розповів, що цього тижня в Канаді відбулась конференція щодо пункту Формули миру, який присвячений саме завданню повернути додому всіх українських полонених, усіх наших депортованих і вкрадених українців.

"Участь у конференції взяли понад 70 держав та міжнародних організацій. Є повна підтримка для наших людей, для нашої держави та для нашої мети. Кожен обмін полонених – це досягнення. Кожна дитина, яка повернулась додому в Україну, – це щастя. Але всіх – всіх маємо повернути", – зауважив він.

Президент сказав, що працює наша ініціатива Bring Kids Back UA. Разом із нами для цього підключилися Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан та багато інших країн, які є посередниками.

Окрім того, Володимир Зеленський резюмував, що Україна хоче справжнього миру для нашої землі та для всіх наших людей. Він наголосив, що це справедливо – повернути додому всіх, кого війною хотіли позбавити дому.