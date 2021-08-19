Украинцев перемещают в военный сектор аэропорта Кабула

19 августа 2021 , 20:13
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Источник:

24 канал

МИД Украины планирует эвакуировать украинцев, ближе ко входу в аэропорт. В дальнейшем они должны попасть на территорию военного сектора аэропорта.

Эвакуация граждан Украины из аэропорта Кабула проходит очень сложно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Кстати Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию

Украина контактирует с США, которые контролируют эту часть аэропорта

Украина установила контакт с теми, кто позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность. Военную часть аэропорта контролируют США – МИД коммуницирует с ними по эвакуации.

Для этого нужно сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе ко входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта,
 – заявил он.

При этом Енин добавил, что МИД на прямой связи с ключевыми партнерами Украины. К тому же сейчас согласовывают остановки эвакуационного самолета, которые запланировано сделать в ближайшее время.

Енин отметил, что всем украинцам пытаются предоставить доступ в аэропорт. МИД способствует, чтобы люди попали на территорию аэропорта.

Эвакуация украинцев из Кабула: главное

  • В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Украинцев из них на борту было 8, другие пассажиры – иностранцы.
  • По состоянию на 18 августа 120 украинцев и членов их семей заявили, что хотят выбраться из захваченного талибами Афганистана. Это украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам.
  • Для их эвакуации в Кабул вылетел самолет Минобороны.
  • Однако борт до сих пор не может вылететь в Киев, ведь ситуация неконтролируемая.
  • По словам представителя МИД Олега Николенко, на подъезде к аэропорту есть ряд блокпостов талибов.
  • Эвакуацию выполнят только в безопасных условиях, когда не будет угрозы для жизни украинцев и самолета.
Автор: Вероніка Климська