Следует быть готовыми: украинцев предупредили, что новую массированную атаку могут начать в любой момент
Россия не прекращает наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины. И, к сожалению, у нее есть еще ресурсы для новых атак.
Украинцев предупредили, что новая массированная атака может быть в любой момент
Для подготовки такой атаки россиянам нужно в среднем до двух недель. После предварительных масштабных обстрелов прошло уже 5 дней, поэтому советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона заявил, что украинцам следует быть готовыми к любым действиям страны-агрессора.
Главное Враг укрепляется на Юге, Россия готовится к ракетному удару: хронология 278 дня войны
В предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. Отныне мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку,
– сказал он.
Денисенко призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.
ГСЧС призывали не игнорировать воздушную тревогу
За 9 месяцев украинцы уже привыкли к новым условиям жизни и часто игнорируют сигналы воздушной тревоги, которые предупреждают об опасности. Впрочем, следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами "Воздушная тревога!" ни в коем случае нельзя. В ГСЧС напомнили, как действовать во время тревоги.
Прогнозы массированных ракетных обстрелов
- Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блэкауты по всей стране.
- О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.
- Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Однако у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для оккупантов не обязательна.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.