Следует быть готовыми: украинцев предупредили, что новую массированную атаку могут начать в любой момент

28 ноября 2022 , 14:33
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Россия не прекращает наносить массированные ракетные удары по всей территории Украины. И, к сожалению, у нее есть еще ресурсы для новых атак.

Украинцев предупредили, что новая массированная атака может быть в любой момент

Для подготовки такой атаки россиянам нужно в среднем до двух недель. После предварительных масштабных обстрелов прошло уже 5 дней, поэтому советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона заявил, что украинцам следует быть готовыми к любым действиям страны-агрессора.

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В предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. Отныне мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку,
  сказал он.

Денисенко призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.

ГСЧС призывали не игнорировать воздушную тревогу

За 9 месяцев украинцы уже привыкли к новым условиям жизни и часто игнорируют сигналы воздушной тревоги, которые предупреждают об опасности. Впрочем, следует помнить, что враг чрезвычайно коварен, и пренебрегать сигналами "Воздушная тревога!" ни в коем случае нельзя. В ГСЧС напомнили, как действовать во время тревоги.

Прогнозы массированных ракетных обстрелов

  • Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блэкауты по всей стране.
  • О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.
  • Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Однако у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для оккупантов не обязательна.
  • Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, к сожалению, сейчас ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют разные факторы. В частности, на частоту массированных ударов влияют и погодные условия.

Внимание! 24 канал призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Сразу после объявления опасности пройдите до ближайшего укрытия, ведь это может спасти вашу жизнь!

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Автор: Марта Касіянчук