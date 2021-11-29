Украинцев предупредили о штормовых порывах ветра и огромных волнах в Азовском море
Источник:ГСЧС Украины
В Украине на 29 ноября объявили штормовое предупреждение. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасной ситуации на Азовском море. Здесь – очень мощные порывы ветра.
Предупреждение ГСЧС касается 29 и 30 ноября. Уровень опасности II – оранжевый.
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Порывистый ветер – в Мариуполе и Бердянске
В портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра будут достигать 15 – 28 метров в секунду. Высота волн будет приближаться к 15 – 20 дециметрам.
Синоптики предупредили об осадках во всех регионах Украины
Тем временем синоптики предупредили об опасных погодных условиях по всей территории Украины. Во всех областях будет очень ветрено. Уровень опасности I – желтый.
Часть западных областей, в частности, Закарпатье, Львовщину и Ивано-Франковскую область, 29 ноября присыпет мокрым снегом. В центральных и восточных областях Украины – мощные ливни. Будет дождь и в Киеве.Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что конец осени в Украине будет очень пасмурным и с осадками. В большинстве регионов – будет дождь, а кое-где мокрый снег.
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Какой будет следующая зима:
- Синоптики прогнозируют, что зима 2021 – 2022 года будет теплее предыдущей.
- В 60% дней может преобладать даже аномально теплая погода.
- Однако в остальные 40% времени могут быть температуры, близки к климатической норме или даже ниже.
Текст публикации ГСЧС:
29 ноября и ночью 30 ноября в Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра 25 – 28 метров в секунду, высота волн 15 – 20 дециметров (II уровень опасности, оранжевый).