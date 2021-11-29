Украинцев предупредили о штормовых порывах ветра и огромных волнах в Азовском море

В Украине на 29 ноября объявили штормовое предупреждение. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасной ситуации на Азовском море. Здесь – очень мощные порывы ветра.

Предупреждение ГСЧС касается 29 и 30 ноября. Уровень опасности II – оранжевый.

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Порывистый ветер – в Мариуполе и Бердянске

В портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра будут достигать 15 – 28 метров в секунду. Высота волн будет приближаться к 15 – 20 дециметрам.

Синоптики предупредили об осадках во всех регионах Украины

Тем временем синоптики предупредили об опасных погодных условиях по всей территории Украины. Во всех областях будет очень ветрено. Уровень опасности I – желтый.

Часть западных областей, в частности, Закарпатье, Львовщину и Ивано-Франковскую область, 29 ноября присыпет мокрым снегом. В центральных и восточных областях Украины – мощные ливни. Будет дождь и в Киеве.

Синоптики прогнозируют, что конец осени в Украине будет очень пасмурным и с осадками. В большинстве регионов – будет дождь, а кое-где мокрый снег.

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Какой будет следующая зима:

Синоптики прогнозируют, что зима 2021 – 2022 года будет теплее предыдущей.

В 60% дней может преобладать даже аномально теплая погода.

Однако в остальные 40% времени могут быть температуры, близки к климатической норме или даже ниже.

Текст публикации ГСЧС:

29 ноября и ночью 30 ноября в Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра 25 – 28 метров в секунду, высота волн 15 – 20 дециметров (II уровень опасности, оранжевый).